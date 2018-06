Bce | fine Qe a dicembre Tassi d' interesse invariati per un anno

Bce : reinvestimento capitale sui titoli in scadenza continuerà a lungo dopo fine QE : Il Consiglio direttivo dell Bce intende proseguire la propria politica di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del quantitative easing , QE, per un prolungato ...

La Bce mette fine al Qe - giù i rendimenti dei bond e l'euro : Ieri Wall Street ha chiuso in calo mentre oggi e borse asiatiche sono state penalizzate soprattutto dai deludenti dati arrivati dall'economia cinese, con la produzione industriale e le vendite al ...

La Bce mette fine al Qe : taglio degli acquisti da settembre. Stop da gennaio : MILANO - Il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Bce, il cosiddetto Quantitative Easing, terminerà a partire dal prossimo gennaio. Lo ha spiegato una nota l'Eurotower al termine ...

Bce : tassi invariati - fine Qe a dicembre : 14.12 In linea con le attese del mercato, la Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi d'interesse.Resta fermo allo 0% il principale, a 0,25% quelli marginali, a -0,40% quello sui depositi Inoltre Bce ridurrà gli acquisti di titoli attraverso il Qe,Quantitative Easyng, a 15 mld al mese da ottobre fino a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. Il capitale dei bond acquistati che arrivano a scadenza saranno reinvestiti ...

Aiuti della Bce - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gennaio stop ad acquisto titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...

Bce vicina all’annuncio della fine del Qe. E l’Euribor comincia a salire : Il mercato conta i giorni e scommette sul grande annuncio sulla fine del QE della Banca centrale europea, annuncio atteso già il 14 giugno a Riga o il 26 luglio a Francoforte. La fine del piano di acquisto di titoli rende la politica monetaria meno accomodante ed è l’inizio della “stretta” che sarà seguita da un primo rialzo dei tassi previsto nella seconda metà del 2019...

Bce verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. Guida alle mosse che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

Bce - Patuelli : non preoccupa fine QE - confidiamo in Draghi : Milano, 13 giu. , askanews, Lo stop al programma di Quantitative Esing che secondo le previsioni potrebbe essere annunciato domani dalla Bce non preoccupa l'Abi, l'associazione delle banche italiane. '...

Grande attesa per mosse Fed e Bce - ma Draghi potrebbe rinviare a luglio decisione su fine QE - analisti - : Fed , 12-13 giugno, e Bce , 14 giugno, detteranno il ritmo ai mercati questa settimana. La Federal Reserve dovrebbe apportare un nuovo rialzo dei tassi di interesse, mentre dalla Bce è attesa qualche ...

Bce - Rossi - Bankitalia - : "Fine QE non avrà conseguenzesu economia" : La BCE si prepara ad annunciare la fine del Quantitative Easing, probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari 'non avrà conseguenze importanti'

