BCE - Mario Draghi annuncia : 'Stop al quantitative easing da gennaio 2019'. Tassi bassi fino all'estate : I Tassi d'interesse resteranno quindi fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate.

BCE - Draghi : dati economici più deboli - taglio stime Pil in 2018 per timori protezionismo e incertezza politica : "I dati economici sono più deboli, ma coerenti con una crescita diffusa e solida". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. ...

BCE : tassi fermi almeno fino a estate 2019 - Draghi glissa domanda su rialzo prima scadenza mandato : "Non abbiamo discusso su quando alzare i tassi". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. La riunione della Bce si è tenuta ...

BCE - Draghi : tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

Draghi - BCE - conferma un approccio accomodante : ...numero uno della Bce Mario Draghi ha sottolineato oggi che le analisi condotte dalla banca centrale confermano che le attuali decisioni di politica monetaria assicureranno un ampio grado di politica ...

BCE - Mario Draghi : stop al quantitative easing a dicembre 2018 : Ora è ufficiale: Mario Draghi e la Bce hanno fissato la data in cui finirà il quantitative easing per dicembre 2018. L'EuroTower dunque annuncia la fine del piano di acquisto dei titoli che era stato ...

Draghi - BCE - chiede attenzione alle politiche fiscali : ...Un piena e trasparente implementazione del Patto di Stabilità e Crescita e delle procedure di squilibrio macroeconomico nel tempo e attraverso i Paesi resta essenziale per la resistenza dell'economia ...

Draghi : da gennaio stop al Quantitative Easing della BCE - : Il presidente della Banca centrale europea ha annunciato che il QE sarà ridotto a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre e poi eliminato a partire dal 2019. I tassi d'interesse resteranno fermi ai ...

La BCE lascia i tassi invariati per un anno. Ridotto il piano Draghi a 15 miliardi al mese da ottobre - stop a dicembre : Il direttivo della Bce, che oggi si è riunito a Riga, ha deciso di ridurre il Quantitative easing (Qe) a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese. ...

BCE - l'annuncio di Draghi : "Stop al Qe da dicembre" : Adesso Francoforte fissa la data in cui finirà il Quantitative Easing: dicembre 2018. L'EuroTower dunque annuncia la fine del piano di acquisto dei titoli che era stato attivato dalla Banca Centrale Europea nel 2015. E di fatto la Bce ha decisio di ridurre gli acquisti dei titoli da ottobre e fino a dicembre a 15 miliardi di euro. Poi gli acquisti verranno azzerati a partire da gennaio 2019.Ed è la stessa EuroTower a spiegare come verrà ...

Aiuti della BCE - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gennaio stop ad acquisto titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...

BCE verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. Guida alle mosse che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

BCE - Patuelli : non preoccupa fine QE - confidiamo in Draghi : Milano, 13 giu. , askanews, Lo stop al programma di Quantitative Esing che secondo le previsioni potrebbe essere annunciato domani dalla Bce non preoccupa l'Abi, l'associazione delle banche italiane. '...

Grande attesa per mosse Fed e BCE - ma Draghi potrebbe rinviare a luglio decisione su fine QE - analisti - : Fed , 12-13 giugno, e Bce , 14 giugno, detteranno il ritmo ai mercati questa settimana. La Federal Reserve dovrebbe apportare un nuovo rialzo dei tassi di interesse, mentre dalla Bce è attesa qualche ...