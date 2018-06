Batteria disastrosa con aggiornamento iOS 11 4? Le uniche soluzioni ai problemi ufficiali

optimaitalia

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'iOS 11.4 ha davvero avuto un impatto negativo sulle batterie degli iPhone limitandone fortemente la durata? Sugli effetti del firmware a più di due settimane dal suo lancio pubblico, ci siamo soffermati già un paio di giorni fa ma è ora fondamentale ritornare sulla questione per vedere cosa Apple propone come soluzione ai molti utenti coinvolti dall'anomalia.Sul forum ufficiale di supporto Apple dove non mancano copiose testimonianze relative aiallapostiOS 11.4, c'è da dire che il team di Cupertino ha indirettamente preso la parola attraverso uno specialista della Community autorizzato. Quest'ultimo, purtroppo, non ha confermato alcun intervento in corso da parte degli sviluppatori di Cupertino in merito alla situazione ma ha fornito degli utili consigli per ottimizzare il consumo energetico dei melafonini e riportato anche tutte ...