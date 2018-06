“Balice Smart Environment” | un progetto per il futuro

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Con la creazione della Cooperativa di Comunità “Lama Balice”, ilBa.S.E. BaliceEnvironment,ispirato ai più recenti orientamenti europei in materia di gestione delle Aree Protette e vincitore del Bando Ambiente 2015 di Fondazione Con Il Sud, concretizza l’ultimo dei suoi obiettivi e si propone come un modello partecipativo di cooperazione sociale, ambientale e culturale per innescare meccanismi di replicabilità e cooperazione con altri Paesi dell’area adriatico-mediterranea, oltre che come esempio per la promozione di un marchio di qualità “Lama Balice” e la redazione di un disciplinare di produzione agricola sostenibile. Sabato 16 giugno presso Villa Framarino i partner delBa.S.E., tra i quali anche la Società italiana di geologia ambientale (Sigea), illustreranno tutte le azioni messe in campo negli ultimi due anni per dar vita ad un sistema di ...