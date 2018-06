Auto – Porsche Carrera Cup | il week-end di Misano segna il giro di boa del monomarca

Auto – Chopard partner ufficiale della Porsche Carrera Cup Italia : Siglato a Monza nell’ambito del terzo round del monomarca tricolore l’accordo tra Porsche Italia e Chopard Italia. La partnership accompagnerà la serie fino al termine della stagione sportiva al Porsche Festival Chopard diventa partner ufficiale della Porsche Carrera Cup Italia. La prestigiosa Maison di gioielli e orologi e la filiale Italiana della Casa Automobilistica di Stoccarda hanno siglato un accordo che li accompagnerà fino ...

Auto - Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : ... brevi visite allo stabilimento, musica, vendita di cibo e bevande e la trasMissione in diretta della 24 Ore di Le Mans e della partita di Coppa del Mondo fra Germania e Messico. L'entrata è gratuita.

Auto – Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : Dopo i festeggiamenti per i 70 anni di Porsche, la casa motoristica tedesca punta ad un’Auto 100% elettrica Il futuro della mobilità si fa sempre più vicino: l’inizio della produzione in serie della prima Porsche a trazione esclusivamente elettrica è previsto per il prossimo anno. Nel frattempo è stato deciso il nome ufficiale di questa sportiva: il prototipo “Mission E”, il nome attualmente utilizzato per indicare l’intera proposta di ...

Auto – Cerimonia di inaugurazione della mostra speciale “70 anni di Auto sportive Porsche” : Inaugurata la mostra speciale intitolata “70 anni di auto sportive Porsche” L’anno del 70° anniversario di Porsche sta giungendo al suo culmine: oggi, venerdì (8 giugno), il Museo Porsche, alla presenza di ospiti del calibro del Ministro Presidente del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, del sindaco di Stoccarda, Fritz Kuhn, del Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture digitali, ...

Auto – Porsche Carrera Cup Italia - Quaresmini trionfa in gara 2 a Monza : Il 22enne pilota di Dinamic Motorsport-Centro Porsche Brescia ritorna alla vittoria, la prima 2018 per lui, e sul podio precede la coppia di Ghinzani Arco Motorsport Sergio Campana e Luca Segù Come gara 1, anche gara 2 del terzo round della Carrera Cup Italia a Monza è stata ricca di agonismo e colpi di scena. Convincente la rimonta di Gianmarco Quaresmini, che ha vinto dopo essere scattato dalla quarta posizione sulla griglia andando in testa ...

Auto – Carrera Cup 2018 - Diego Bertonelli conquista il primo successo personale nella serie Porsche Italia : Il 20enne rookie toscano coglie il primo successo personale nella serie tricolore, rilanciando la rincorsa al titolo. Mosca e Quaresmini completano un podio tutto firmato dai giovani dello Scholarship Programme. Gara 1 piena di colpi di scena quella che ha caratterizzato il sabato del terzo round 2018 della Carrera Cup Italia all’Autodromo di Monza e che ha consegnato a Diego Bertonelli il primo successo personale nella serie di Porsche ...

Porsche - bloccate vendite nuove Auto in Europa/ Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico : Porsche, bloccate vendite nuove auto in Europa. Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico. E intanto la Holding acquisisce il Gruppo Bonaldi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Auto – La Porsche Carrera Cup Italia di scena nel Tempio della Velocità a Monza : Appuntamento cruciale per il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia , che dall’1 al 3 giugno attende 26 piloti Padova. La Porsche Carrera Cup Italia è pronta ad alzare al massimo il volume delle 911 GT3 Cup per il terzo round stagionale al Monza Eni Circuit da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Sarà un appuntamento cruciale per il monomarca promosso da Porsche Italia, non solo perché in quello che è considerato il Tempio della Velocità ...

Schianto tra una Porsche e un'Auto elettrica : morta la stella della musica latino americana : E' Laura Paulina Calahorrano Quijo la vittima dello spaventoso incidente stradale avvenuto in viale Legioni Romane a...

Porsche si conferma la casa Automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simulazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Auto : ex Ceo VW Müller lascia anche CdA Porsche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Auto : ex Ceo VW lascia anche CdA Porsche : L'ex Ceo del gruppo Volkswagen, Matthias Müller, lascia il posto anche nel consiglio di amministrazione di Porsche. Questo passo è avvenuto in acco...

Porsche si schianta in Autostrada : morti due ragazzi di 18 e 27 anni : Sono morti praticamente sul colpo lungo la corsia nord dell'A1 nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello. Due ragazzi di 18 e 27 anni sono morto dopo un tragico schianto avvenuto lungo la corsia nord dell'...