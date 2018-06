Atletica | Asbel Kiprop | “Sono innocente ma non mi difendo dalle accuse di doping” L’ex

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018)ha rinunciato a difendersidi doping. Il 28enne keniano, tre volte Campione del Mondo dei 1500 metri (2011-2015) e Campione Olimpico sulla distanza a Pechino 2008, era risultato positivo all'EPO durante un test antidoping svolto a novembre 2017. La IAAF aveva deciso di squalificarlo per quattro anni. Il prossimo 28 giugno è prevista un'udienza di fronte al Tribunale disciplinare indipendente della IAAF maha rinunciato a difendersi come ha dichiarato alla AFP: "Sono completamente. Ma non ha senso combattere per pulire la mia reputazione senza il supporto della mia federazione e del governo. Questo è ingiusto".