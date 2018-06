Asse M5S-destra | a Roma via Almirante Protesta ebrei

Asse M5S-Fdi - Roma dedica via ad Almirante. Protesta comunità ebraica - : L'ok del Consiglio comunale a una strada dedicata allo storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la comunità ebraica: "Una vergogna per la storia di questa città". Raggi: "Prendo atto della ...

Stadio Roma – Il rampollo dell’edilizia e il consulente M5s - l’Assessore di Zingaretti e l’uomo di Fi : chi sono gli arrestati : L’uomo chiave è Luca Parnasi. Il costruttore 41enne è il rampollo di una famiglia di imprenditori edili, ma la sua ascesa avviene all’inizio del decennio con la realizzazione del centro commerciale EuRoma 2 all’Eur e un piccolo impero che puntava a fare concorrenza all’egemonia del gruppo Caltagirone nella Capitale. Ha dialogato molto con l’ex amministrazione provinciale guidata da Nicola Zingaretti per la quale ...

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...

Roma - M5s ko nel voto dei municipi : i consiglieri vogliono la testa delle Assessore Montanari - Gatta e Meleo : Decoro, lavori pubblici e trasporti. Ovvero: Pinuccia Montanari, Margherita Gatta e Linda Meleo. Tre competenze, tre nomi sul banco degli imputati. Virginia Raggi non ha preso bene le nette sconfitte nei municipi. Specialmente quella occorsa a Montesacro, dove la sindaca ci aveva messo personalmente la faccia, sostenendo la già sfiduciata Roberta Capoccioni. Non che ci si aspettasse di vincere, ma l’obiettivo di arrivare al ballottaggio in ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - "rischio' Centrodestra : 70% appoggia Asse Lega-M5s : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, 'rischio' Centrodestra con 70% elettori che appoggia Lega-M5s.

Toscana - si vota in tre capoluoghi : il Pd vede lo spettro delle zero vittorie. E il M5s è Assente nella Siena del Monte Paschi : La microcriminalità e il degrado di Pisa, il tasso di disoccupazione da profondo sud di Massa e la Siena messa in ginocchio dopo il default di Mps. Il 10 giugno nella ormai ex rossa Toscana si vota in 21 Comuni ma sono i tre capoluoghi di Provincia a far tremare le gambe al Partito Democratico che, dal 2014 in poi, in questa regione ha perso quasi tutte le ex roccaforti rosse (esclusa Firenze): Livorno, Cascina, Pistoia, Carrara, un po’ a ...

Gaffe del deputato M5S : 'Pd Assente mentre parla Conte'. E posta la foto della Camera - ma il premier è in Senato : Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma ...

Sicilia : Pasqua (M5S) - ingiustificabili ritardi pagamenti Assegni disabili : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "I disabili Siciliani non possono attendere luglio per ottenere la liquidazione di somme per l'assistenza previste da una legge dello scorso anno. C'è un ritardo pauroso e inqualificabile, frutto dell'approssimazione del governo Musumeci che snocciola cifre ballerine su

Grillo : "Mi candido a presidente della Repubblica. E M5s arruola l'imprenditore rovinato dalle tAsse : Roma La campanella suona a festa. Beppe Grillo, garante e fondatore del Movimento Cinque Stelle, è calato a Roma per festeggiare la presa di Palazzo Chigi. In mattinata la parata del 2 giugno, dove il gotha della nuova élite stellata si è esibito dalla tribuna autorità. Il comico genovese, in polo bianca e occhiali da sole, si è affacciato dall'Hotel Forum, quartier generale sui Fori Imperiali, e ha suonato una campanella, a mo' di premier, a ...

Governo - le tre ipotesi per allontanare i timori sui risparmi : fiducia tecnica - incarico a Giorgetti o Asse Lega-M5S : Senza un esecutivo pienamente legittimato dal Parlamento, l’Italia rischierebbe di precipitare in una crisi simile a quella che nel 2011 la portò sull’orlo del baratro