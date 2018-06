ASPETTANDO IL MONDIALE Oronzo Canà e la sua Bizona 5-5-5 | una pernacchia a

ASPETTANDO IL MONDIALE/ Pelè - il film su O Rey e il suo segreto a base di ginga : Tutti gli amanti del calcio conoscono Pelè . E il film del 2016 racconta una parte della sua vita, fino alla vittoria del MONDIALE a soli 17 anni. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 06:11:00 GMT)DEADPOOL 2/ Il film che tra risate e paradossi perde per strada la trama, di B. Zampetti ASPETTANDO IL MONDIALE / Fuga per la vittoria, un film da salvare per la partita di calcio, di G. Foresti

ASPETTANDO IL MONDIALE/ Fuga per la vittoria - un film da salvare per la partita di calcio : Il film di John Huston del 1981 non è certo eccezionale, ma vale la pena di vedere la partita finale, con delle vecchie glorie del calcio, come Pelè. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:11:00 GMT)