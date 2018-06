Arriva a Torino MWA - MASSAGE & WELLNESS ACADEMY

Una leggenda a Torino : Arriva coach Larry Brown : Manca solo l'annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma è tutto fatto per il colpo di mercato dell'anno: Larry Brown è il nuovo allenatore della Fiat Torino . Nessun caso di omonimia, è proprio ...

Calciomercato Torino - Arriva Marchisio? Il club granata allo scoperto : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne sta ...

Calciomercato Torino - giallo attorno a Ndong : Arriva l’annuncio del Sunderland - ma è un bluff? : Torino alle prese con un vero e proprio giallo di Calciomercato che coinvolge il centrocampista del Sunderland Ndong Il Calciomercato del Torino si sta concentrando, per il momento, sulla trattativa che coinvolge il centrocampista del Sunderland Ndong. attorno al calciatore però, vi è un vero e proprio giallo di mercato. Charlie Metven, dirigente del club inglese, ha dichiarato alla stampa d’oltre Manica che “il club ha accettato ...

Calciomercato Torino - Arriva il secondo colpo dopo Bruno Peres : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per Walter Mazzarri. Nel frattempo altro movimento nelle ultime ore, è quasi fatta anche per Lucas ...

A Torino Arrivano i big della tecnologia. Sarà possibile interagire con loro anche da casa : Il 7 giugno i grandi nomi della tecnologia saranno a Torino per la prima edizione del SEI Forum. Per l’occasione Sarà possibile dialogare e fare domande agli ospiti che si incontreranno alla Fondazione Agnelli. Tutto questo grazie a Sli.do., uno strumento che permette l’interazione del pubblico per riunioni, eventi e conferenze che potrà essere ut...

Club Bilderberg Arriva a Torino. Ecco chi paga l'incontro segreto : Come ogni anno arriva puntuale. Il Club Bilderberg, il gruppo più chiacchierato del mondo, fonte legittime domande inevase sulla segretezza dei suoi incontri, si riunirà ancora. Questa volta nessun hotel all'estero, ma una location (ancora segreta) nella città grillina di Torino. Qui 128 invitati al Club esclusivo parleranno di populismo, Russia, post verità e libero commercio.C'è pure un cardinaleNel sito ufficiale del Bilerberg sono stati ...

Calciomercato Torino : il rinforzo Arriva dalla Fiorentina - mossa anche per l’attacco - tutti i nomi : Calciomercato Torino – Il Torino si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, i granata al lavoro per costruire una squadra competitiva. In partenza il terzino Barreca (potrebbe andare alla Fiorentina), secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sondaggio per Biraghi reduce da una stagione positiva con la maglia della Fiorentina. Per la difesa si prova a chiudere per Lucas Verissimo, valutazione ...

Scaletta di Vasco Rossi a Torino l’1 e 2 giugno : orari ingressi - come Arrivare allo stadio Olimpico e divieti su cosa portare : Con i due concerti di Vasco Rossi a Torino l'1 e 2 giugno allo stadio Olimpico viene ufficialmente battezzato il nuovo tour VascoNonStop Live, ideale prosecuzione del LiveKom che lo scorso anno è stato interrotto dalle celebrazioni del quarantennale di carriera del rocker col concerto-evento da record mondiale di presenze Modena Park. Si riparte a girare gli stadi con una Scaletta in parte rinnovata da brani non eseguiti dal Blasco da molti ...

Torino - costretto a vivere in auto con la famiglia : Arriva un lavoro per Alessandro : Torino, costretto a vivere in auto con la famiglia: arriva un lavoro per Alessandro Dopo che la storia era stata resa nota dai media, da tutta Italia tante manifestazioni di aiuto e di affetto Continua a leggere L'articolo Torino, costretto a vivere in auto con la famiglia: arriva un lavoro per Alessandro proviene da NewsGo.

Torino : bomba di 130 chili trovata in cantiere - Arriva l'Esercito : Una bomba, probabilmente della Seconda Guerra Mondiale, è stata ritrovata quest'oggi , mercoledì 16 maggio, nel cantiere di via Nizza a Torino dov'è in corso l'ampliamento di Eataly. L'ordigno è stato ...

Milan - lo scambio con il Torino : via Patrick Cutrone Arriva Andrea Belotti : Già l'anno scorso circolavano voci sul possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan, poi risolto in nulla di fatto. Durante il mercato di questa estate la possibilità potrebbe concretizzarsi grazie al ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : “Arriva Balotelli? Ecco la situazione” : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Napoli ma in casa granata si pensa anche al mercato, in particolar modo nelle ultime ore voci su un possibile arrivo da parte di Mario Balotelli. Prima del match importanti indicazioni di Petrachi intervenuto a Premium Sport: “il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però ...

I Cavalli di razza di Maurizio Battista Arrivano a Torino : Tags: Maurizio Battista , Cavalli di razza , Teatro Colosseo , Torino , spettacoli da vedere , comicità Tutte le notizie di Spettacolo

Chirurgia robotica a Torino : al Molinette Arriva Medtrobotic : Medtrobotic, è il nuovo robot per la Chirurgia robotica che presto arriverà all'ospedale Molinette di Torino. Consente interventi per via endoscopica