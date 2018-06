macitynet

: ARK Survival Evolved il gioco survival con dinosauri impressiona su iOS e Android #pcexpander #apple #ios #iphone… - pcexpander : ARK Survival Evolved il gioco survival con dinosauri impressiona su iOS e Android #pcexpander #apple #ios #iphone… - TechOnlineNews : macitynet - ARK Survival Evolved il gioco survival con dinosauri impressiona su iOS e Android - macitynet : ARK Survival Evolved il gioco survival con dinosauri impressiona su iOS e Android -

(Di giovedì 14 giugno 2018)il mondo 3D aperto interamente esplorabile di vaste dimensioni e dettagliato, costruito con Unreal Engine 4, lo stesso motore diimpiegato per i titoli per computer e console. Non ...