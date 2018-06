Argentina | la Camera approva la depenalizzazione dell’aborto Resta l’ostacolo del Senato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) Quale che sia il risultato finale, quella del 14 giugno è stata una giornata storica per l’: ladei Deputati hato il progetto di legge che depenalizza l‘aborto e lo consente in forma “sicura, legale e gratuita” fino alla quattordicesima settimana di gestazione, e anche dopo solo se la gravidanza è frutto di violenza sessuale, se la madre è in pericolo di vita o ci sono malformazioni del feto incompatibili con la vita. Il sì, che sembrava sempre più a rischio nelle ultime ore, è arrivato alle 9.51 del mattino (le 14.51 italiane) dopo una maratona di voto di oltre 23 ore, a tratti drammatica e con vari colpi di scena, con 129 sì, 125 no e un’astensione. Adesso il testo passa al. Non è la prima volta che insi cerca di rendere più permissiva la legge sull’interruzione di gravidanza. Il primo tentativo c’è ...