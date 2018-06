Archeologia | Selinunte | “Stiamo riconducendo il paesaggio a come era nell’Ottocento”

Archeologia : il Parco di Selinunte “potrà diventare una vera e propria industria culturale al servizio del territorio” : “Sto preparando un articolo nel collegato alla Finanziaria Regionale che prevederà il passaggio del Parco Archeologico di Selinunte a Titolo Primo, significa dare piena autonomia a Selinunte così come l’ha già Agrigento e dunque tutto ciò che il Parco introita lo può reinvestire con l’assoluta libertà, fatte salve quelle che sono le normali leggi di contabilità dello Stato, per attività riguardanti la manutenzione, la promozione, la gestione ed ...

Archeologia - Selinunte : a giugno la presentazione di reperti rinvenuti 40 anni fa e mai mostrati al pubblico : “La New Work University e l’Università di Milano scaveranno ancora una volta il Tempio R, al Parco Archeologico di Selinunte. Scavi che hanno dato davvero grandi risultati dal punto di vista scientifico ed archeologico. Quindi il prosieguo delle indagini non potrà che essere foriero di altre novità importanti”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, direttore del Parco Archeologico di Selinunte. Ma le sorprese non sono finite. A giugno per la prima ...