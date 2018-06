: Giornalisti italiani escono dalla sala conferenze stampa dell'Europarlamento dopo che una portavoce della Commissio… - RobTallei : Giornalisti italiani escono dalla sala conferenze stampa dell'Europarlamento dopo che una portavoce della Commissio… - TelevideoRai101 : Aquarius,Mogherini:sbarco al più presto - marioricciard18 : RT @marcobreso: ** Mogherini su #Aquarius: “Secondo le leggi internazionali, e viste le condizioni del mare, bisognerebbe limitare la perma… -

"La decisione del porto diriguarda i Paesi ed è questione su cui la Ue non ha competenze, ma visto lo stato del mare è chiara indicazione della legge internazionale che ogni sforzo va fatto per rendere minimo il tempo di queste persone sulla nave". Lo dice l'alto commissario Ue,. "Spero che la situazione si possa risolvere in modo migliore e più rapido possibile, priorità assoluta proteggere vite umane", ha aggiunto. Fonti del gpverno italiano:approderà in Spagna, come previsto.(Di giovedì 14 giugno 2018)