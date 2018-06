Aquarius verso la Sardegna per il maltempo | A bordo migranti ormai esausti e

Aquarius - Conte verso il rinvio del viaggio a Parigi | Macron : “Lavoriamo insieme” : Aquarius, Conte verso il rinvio del viaggio a Parigi | Macron: “Lavoriamo insieme” Aquarius, Conte verso il rinvio del viaggio a Parigi | Macron: “Lavoriamo insieme” Continua a leggere L'articolo Aquarius, Conte verso il rinvio del viaggio a Parigi | Macron: “Lavoriamo insieme” proviene da NewsGo.

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"

Aquarius naviga verso la Spagna. Salvini : “Ong devono capire che la tratta di persone deve finire” : Notte tranquilla per Nave Aquarius, che si trova davanti alle coste di Agrigento, seguendo una rotta parallela alle coste meridionali della Sicilia. Sea Watch 3 invece aspetta ancora dall'Italia l'indicazione di un "porto sicuro" per sbarcare i 41 sopravvissuti di un naufragio avvenuto ieri a 20 miglia dalla Libia.Continua a leggere

Caos migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | La Aquarius in viaggio verso Valencia : Dopo le frasi di ieri sulla vicenda Aquarius, il ministrodegli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha convocato l'ambasciatore di Francia in Italia. Intanto la nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti arrivata nel porto di Catania, mentre la Aquarius è in viaggio verso Valencia

Migranti - nave arrivata a Catania A bordo 900 persone e 2 morti Aquarius partita verso Valencia : E' arrivata al porto di Catania nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con oltre 900 persone a bordo. I Migranti sono stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Recuperati anche due cadaveri. Segui su affaritaliani.it

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l'Italia - Ue : 'Migrazione mette in pericolo il progetto europeo' : Quattrocento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , sono stati trasbordati su due imbarcazioni italiane mentre gli ...

Ore 21 - Aquarius sulla rotta verso la Spagna : «Ora pensiamo positivo» : CATANIA - Migranti. Li abbiamo visti sbarcare mille e mille volte in qualche punto della Sicilia. I loro viaggi sono cominciati da luoghi poverissimi, tutti alla fine del mondo. Le loro storie si sono incrociate prima in Libia e poi in mezzo al Mediterraneo. Ma stavolta - oggi - la loro sorte segue direzioni diverse. In 629 sono in viaggio e arriveranno a Valencia ...

L'Aquarius è in viaggio verso la Spagna : Alla fine ha preso la direzione della Spagna. Dopo ore in cui era rimasta al largo di Malta, la nave dei Sos Mediterraneée ha levato le ancore e si dirigerà verso il porto di Valencia.Nelle scorse ore dalla nave della Ong francese avevano fatto sapere di non apprezzare molto il viaggio di 4 giorni verso le coste iberiche. Ma il governo Conte ha assicurato medici e rifornimenti e ora, accompagnata da due navi italiane, una della Guardia costiera ...