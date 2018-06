Aquarius | un Paese che non accoglie è un Paese che non sa pensare al futuro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) Spesso la soluzione ai problemi l’abbiamo sotto il naso. Anche quello legato ai fenomeni migratori non ha una soluzione lontano da noi, ma è sotto gli occhi di tutti: il migrante. Che incarna oggi il più rivoluzionario e straordinario agente di cambiamento per la società che siamo chiamati a costruire. E’ questa la posizione espressa da noi, undici soggetti che rappresentano in Italia, Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali al mondo. Noi, fellow di Ashoka, siamo persone che, nei rispettivi ambiti, operiamo sia in Italia che nei Paesi del Sud del mondo lavorando ogni giorno, attraverso le nostre innovazioni sociali, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati a livello internazionale e nazionale: sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, promuovere la sostenibilità; affermare i diritti umani, la democrazia, la dignità della persona, ...