AQUARIUS | TELEFONATA CONTE-MACRON | “COLLOQUIO CORDIALE” Video | Di Maio con Salvini

AQUARIUS - tensione Italia-Francia : telefonata cordiale tra Macron e Giuseppe Conte : 14 giugno 2018, 8.30 - Il presidente francese Emmanuel Macron , nel tentativo di mettere fine alle tensioni tra Francia e Italia, ieri sera ha raggiunto telefonicamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , in quella che secondo quanto riferito stamattina dalla ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, è stata una "conversazione telefonica cordiale ".L'Eliseo non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale - generalmente il ...

AQUARIUS - Tria annulla la visita in Francia Poi "telefonata cordiale" tra i due ministri : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit". Nel pomeriggio contatto telefonico fra i due ministri.