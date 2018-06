ilfattoquotidiano

: RT @CesareSacchetti: Edoardo Albinati:'speravo che sull'Aquarius finisse in tragedia.' Parlano di 'umanità' e sono pronti a sacrificare don… - Adelchi16 : RT @CesareSacchetti: Edoardo Albinati:'speravo che sull'Aquarius finisse in tragedia.' Parlano di 'umanità' e sono pronti a sacrificare don… - Cascavel47 : Aquarius, sacrificare il consenso sull’altare del buon senso - albealias : RT @CesareSacchetti: Edoardo Albinati:'speravo che sull'Aquarius finisse in tragedia.' Parlano di 'umanità' e sono pronti a sacrificare don… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) La logica ha annunciato di volersi ritirare a vita privata, preferendola al quotidiano ed estenuante match con l’ideologia. I social network esultano e ringraziano! L’indignazione, per quanto legittima, non salva vite umane, ma fa dormire meglio la notte, almeno finché i media non smettono di parlare di quel che ci scuote, ovviamente se lo fanno, l’argomento finisce presto nel dimenticatoio, non esiste più. Quando la potenza dei media incontra la superficialità delle menti, la manipolazione ha vita facile. Di fronte alla tragicità di alcuni degli eventi di cronaca che hanno invaso i cuori (meno le menti) di moltissimi italiani, forte è il grido di “noi siamo ii, loro sono i Cattivi” , a quanto pare ilo non si fa scrupoli ad usare un linguaggio spesso ai limiti dell’offensivo e dell’aggressivo. Quando la causa è giusta, si sa, ogni cosa è lecita, anche usare gli stessi mezzi ...