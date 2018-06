Aquarius | la nave in direzione Valencia tra forte vento e mal di mare | “È un viaggio

Odissea Aquarius - la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna : La decisione a causa del maltempo, Sos Mediterranee: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini: «Problemi loro»

Migranti : nave Usa abbandona 12 corpi in mare. L'Aquarius cambia rotta : La nave della marina militare ha messo in salvo 41 Migranti e ha chiesto aiuto alla Sea Watch. Il monito del Papa: serve l'aiuto dell'intera comunità internazionale - Rischia di scoppiare un altro ...

Che cosa succede sulla nave Aquarius? Lo racconta un fumetto : La nave Aquarius è in viaggio verso il porto di Valencia. Grazie alla proposta del governo spagnolo di accogliere i 629 migranti presenti a bordo, l’imbarcazione, con la collaborazione della Guardia Costiera, è partita dopo giorni di stallo seguiti all’annuncio del ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alle Ong. Una situazione che ha scaturito numerosi reazioni a livello internazionale, che hanno fatto ...

Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius : Il ministro degli Esteri Italiano ha convocato l'ambasciatore francese in Italia: vuole delle spiegazioni sulle parole molto dure usata dalla Francia negli ultimi giorni The post Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius appeared first on Il Post.

Migranti - nave arrivata a Catania A bordo 900 persone e 2 morti Aquarius partita verso Valencia : E' arrivata al porto di Catania nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con oltre 900 persone a bordo. I Migranti sono stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Recuperati anche due cadaveri. Segui su affaritaliani.it

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio

Nave Aquarius - i profughi verso Valencia : Salvini riferirà mercoledì in Senato sul caso della Nave senza approdo, ma intanto Parigi e Madrid criticano duramente il nostro paese