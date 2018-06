Aquarius | il governo di Madrid annuncia | “Attesa per domenica a Valencia”

Aquarius - chiamiamo le cose con il loro nome : governo Salvini - destra : Evito di scrivere qualcosa di eccessivamente argomentato sulla questione Aquarius o su Emmanuel Macron, hanno scritto tutto e tutti in questi gironi. Ovviamente a esclusivo beneficio della strategia comunicativa di Matteo Salvini, che continua a salire come uno scalatore l’arrampicata dei sondaggi. Non che la cosa non sia grave da meritare fiumi di parole, la situazione è talmente drammatica che viene da piangere. Soprattutto se si pensa alla ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Aquarius - la Marina libica sta con il governo Conte : “Finalmente l’Italia si è svegliata” : La Marina libica si schiera dalla parte del governo italiano guidato da Giuseppe Conte: "Alla fine l’Italia ha preso una decisione, alla fine si è svegliata dopo essere stata a lungo un centro di sversamento di migranti da parte del mondo", commenta il portavoce del corpo che controlla la guardia costiera del Paese, Ayob Amr Ghasem.Continua a leggere

Aquarius - Prodi : “Intollerabili parole di Macron. Governo Conte? Con astuzia si occupa di temi non economici” : “Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il Governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex presidente del Consiglio. Romano Prodi, a proposito delle discusse dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito En Marche sul caso Aquarius e sull’Italia. ...

Caso Aquarius : è guerra aperta tra Chiesa e governo : La presa di posizione autoritaria di Palazzo Chigi sulle politiche migratorie ha scatenato le reazioni delle autorità vaticane

Aquarius - governo e stadio della Roma : dopo le risse sui social le botte in spiaggia? : Tra la vicenda di Aquarius, con la crisi diplomatica creata da Matteo Salvini per imporre all’Europa di affrontare collegialmente il problema dei flussi migratori usando 629 disperati bloccati in mezzo al Mediterraneo, e gli arresti di questa mattina nella Capitale, a seguito dell’inchiesta sull’ippodromo sui quali terreni dovrebbe poi sorgere il nuovo stadio della Roma, si assiste a una rissa perenne tra fazioni contrapposte ...

Aquarius - Saviano : “Governo? Politica su immigrazione non si fa tenendo in ostaggio persone in mezzo al mare” : “Aquarius? Il ministro dell’Interno Salvini ha detto che alzare la voce paga e che l’Italia non può più continuare a sostenere da sola questo peso enorme. Quello che il governo vuole farci credere è che l’Italia sia stata completamente abbandonata dall’Europa a sostenere il peso economico dell’immigrazione. E’ una bugia. E’ falso quello che dice questo governo“. Sono le parole dello scrittore ...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

Alessandro Di Battista “Aquarius? Non è razzismo”/ Video Facebook - “bene Governo - futuro africani in Africa” : Alessandro Di Battista show con Video su Facebook: "il caso Aquarius non è razzismo, il Governo ha fatto bene. Il futuro degli africani è in Africa, perché la sinistra si indigna oggi?"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Aquarius - il governo Conte fa sul serio contro la Francia. Il ministro Moavero convoca l'ambasciatore : Italia contro Francia , il governo di Giuseppe Conte fa sul serio. Dopo le dure parole del premier contro Emmanuel Macron , il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , un tranquillo tecnico '...

Aquarius - Di Battista rompe il silenzio : “Quella intrapresa dal governo unica strada possibile. Non è razzismo” : Alessandro Di Battista, in viaggio negli Stati Uniti con la compagna e il figlio, ha rotto il silenzio sulla vicenda Aquarius e sulla gestione del governo M5s-Lega dei flussi migratori. In un video pubblicato su Facebook, alle domande dei presenti che gli chiedono di esprimere la sua opinione, risponde: “Sono d’accordo con Toninelli (ministro delle Infrastrutture, ndr). Quella intrapresa dall’esecutivo è l’unica strada ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Aquarius - Attal (portavoce En Marche) : “La posizione del governo italiano è vomitevole” : La posizione del governo italiano sui migranti “è da vomitare”: lo ha detto il portavoce del partito di maggioranza francese La République En Marche del presidente Emmanuel Macron, Gabriel Attal, intervistato questa mattina dalla tv Public Sénat. A una domanda sulla chiusura dei porti alla nave Aquarius di Sos Mediterranee, il deputato ha denunciato la posizione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, assicurando tuttavia ...