Aquarius | frasi choc dello scrittore | Ho desiderato morisse qualcuno

ilgiornale

: RT @Debby1861: Quindi 'Italia cinica e irresponsabile' e 'Posizione dell' Italia vomitevole' non sarebbero offese e le frasi non attribuibi… - Corry08101961 : RT @Debby1861: Quindi 'Italia cinica e irresponsabile' e 'Posizione dell' Italia vomitevole' non sarebbero offese e le frasi non attribuibi… - VincentBond007 : RT @Debby1861: Quindi 'Italia cinica e irresponsabile' e 'Posizione dell' Italia vomitevole' non sarebbero offese e le frasi non attribuibi… - ValeMameli : RT @Debby1861: Quindi 'Italia cinica e irresponsabile' e 'Posizione dell' Italia vomitevole' non sarebbero offese e le frasi non attribuibi… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) "Io stesso, devo dire, con realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho pensato, hochesulla nave. Ho detto: adesso, se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede per il nostro governo". Le parolesono state pronunciate dalloEdoardo Albinati. Vincitore del premio strega nel 2016, l'intellettuale è finito nel mirino di Radio Padania Libera che ne ha registrato le dichiarazioni e le ha fatte sentire ai suoi ascoltatori.Secondo quanto riporta La Verità, martedì 12 giugno Albinati sarebbe stato alla libreria Geltrinelli di Milano per presentare il suo ultimo libro "Otto giorni in Niger", scritto assieme a Francesca d'Aloja. Bene. A registrare e pubblicare su Radio Padania l'audio è stato Giulio Cainarca. E oggi le parolesono state riprese anche da Matteo Salvini. "Che vergogna", ha commentato il ...