Aquarius ferma davanti a Sardegna per il maltempo. Salvini : «Problemi loro» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia...

Aquarius - il presidente francese chiama Conte : rientrata la crisi Italia-Francia. Premier conferma il viaggio a Parigi : Sembra essere rientrata la crisi Italia-Francia dopo la lunga e cordiale telefonata, nella notte, tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo...

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : confermato il vertice Macron-Conte a Parigi : 10.30 - Palazzo Chigi ha appena confermato la telefonata di ieri sera tra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte, precisando che i due "hanno potuto discutere la situazione della nave Aquarius e avere uno scambio di vedute: Il Presidente Macron ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l’Italia e il popolo italiano. Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno confermato l’impegno della ...

Aquarius - Salvini : “Bisogna fermare business degli avvocati d’ufficio che fanno i milioni sulla pelle degli immigrati” : “Una maggioranza assoluta delle domande di asilo viene respinta”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula a Palazzo Madama, chiamato a riferire sul caso Aquarius. “Ma c’è dietro un business. Il 99 per cento delle domande respinte è oggetto di ricorso e c’è il business degli avvocati di ufficio che fanno soldi sulla pelle di questi disgraziati e occupano le aule dei tribunali. Anche su questo ...

Nave Aquarius resta ferma. Salvini : 'Non chineremo il capo'. LIVE | : Il governo non torna indietro sulla chiusura dei porti e continua ad accusare Malta. Replica La Valletta: stiamo rispettando le regole internazionali. Toninelli a Sky TG24: "Malta non può voltarsi ...

Nave Aquarius ferma. Salvini : un'altra pronta in mare - basta | : Medici senza frontiere: "Situazione stabile, ma inutili ritardi stanno mettendo a rischio persone vulnerabili". Il ministro dell'Interno su Twitter: "basta ubbidire. C'è chi dice no". Toninelli: "...

