Aquarius | cronaca di una vergogna annunciata

left

: Aquarius in difficoltà, costretta a cambiare rotta: il viaggio dei migranti verso Valencia è un'odissea - repubblica : Aquarius in difficoltà, costretta a cambiare rotta: il viaggio dei migranti verso Valencia è un'odissea - Agenzia_Ansa : #Migranti Sos Mediterranee decide cambio rotta Aquarius per il maltempo, approderà comunque in #Spagna. Salvini: 'S… - eziomauro : Aquarius, l'esperto: 'Illegale il respingimento collettivo di donne incinte e bambini, l'Italia ris… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Condividi «La naveandrà in Spagna. Ora è in Italia, andrà in Spagna». Con queste parole il ministro dell'Interno Salvini, a metà pomeriggio di giovedì 14 giugno, ha liquidato la sorte dei ...