Aquarius costretta a cambiare rotta : Cambio di rotta per Aquarius a causa del maltempo. "#Dattilo, la principale nave della Guardia costiera italiana del nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta . # Aquarius proseguirà lungo la costa ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"