Aquarius | chiamiamo le cose con il loro nome | governo Salvini | destra

(Di giovedì 14 giugno 2018) Evito di scrivere qualcosa di eccessivamente argomentato sulla questioneo su Emmanuel Macron, hanno scritto tutto e tutti in questi gironi. Ovviamente a esclusivo beneficio della strategia comunicativa di Matteo, che continua a salire come uno scalatore l’arrampicata dei sondaggi. Non che la cosa non sia grave da meritare fiumi di parole, la situazione è talmente drammatica che viene da piangere. Soprattutto se si pensa alla disumanizzazione progressiva della nostra società. I social contribuiscono a renderci distanti, nelle relazioni, nei giudizi, nella capacità di empatizzare con il prossimo. Si parla di questi temi come se fossimo in un videogame, dove la morte e la sofferenza sono solo una parte del gioco. E lo dico indipendentemente dal merito della discussione sull’immigrazione. Sono certo che la stessa gente che inveisce dal divano di casa, non lo farebbe ...