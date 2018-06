Anzaldi | Di Maio scappa da TV per evitare ancora scivoloni

Anzaldi : Di Maio scappa da TV per forse vuol evitare ancora scivoloni : Anzaldi: Caso Lanzalone si aggrava Roma – Di seguito il tweet di Michele Anzaldi, deputato del PD “Di Maio annulla l’intervista a Porta a porta fissata solo poche ore fa. Caso Lanzalone si aggrava e leader M5s scappa? forse vuole evitare altri scivoloni come a Rtl. Se all’opposizione ci fossero stati loro, oggi alla Camera Di Maio sarebbe stato accolto al grido ‘Acea! Acea!'”. L'articolo Anzaldi: Di ...

Anzaldi (PD) : Lanzarone vicino a Raggi e Di Maio - nessuno parla? : Roma – Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Luca Lanzalone, braccio destro di Raggi e Nogarin, superconsulente per lo stadio imposto dalla sindaca di Roma nientemeno che alla presidenza di Acea, e’ stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere proprio sul nuovo stadio della Roma”. “Il 5 marzo, il giorno dopo ...

Anzaldi : pagina nera minacce Di Maio contro Colle - chi paga? : "Come è possibile - prosegue Anzadi - che in una fase politica così drammatica e delicata una scena del genere non abbia avuto una gestione giornalistica, con relativa catena di controllo? A che ...

ADRIANO CELENTANO A RENZI : "VAI DA DI MAIO E SALVA L'ITALIA"/ Lettera : Anzaldi "conflitti d'interesse Rai-M5s" : Lettera di ADRIANO CELENTANO a Matteo RENZI (e al Pd): "vai da Luigi Di MAIO per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."