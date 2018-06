Antoine Griezmann Barcellona o Atletico? Video | il francese ha deciso | resta tra i

Antoine Griezmann il fenomeno che guiderà la Francia ai Mondiali : Due gol ed è nata una stella, anzi un’étoile. Antoine Griezmann, 27 anni, francese di Maçon (Borgogna), ha segnato le prime due reti (la seconda un autentico gioiello di tecnica tra stop e scavetto) del 3-0 con cui l’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League battendo in finale a Lione l’Olympique Marsiglia. Ma chi è questo «fenomeno» che guiderà anche l’attacco della Francia ai prossimi Mondiali in Russia? 1) Antoine non ha mai giocato in ...