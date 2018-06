ANTARTIDE | 3 000 MILIARDI DI TONNELLATE DI GHIACCIO IN MENO IN 25 ANNI Del 2012 l' ultimo

ANTARTIDE perde 3.000 miliardi di tonnellate di ghiacci in 25 anni : Uno studio pubblicato su Nature rivela che in 25 anni sono andati persi circa 3.000 miliardi di tonnellate di ghiacci o in Antartide

ANTARTIDE - 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio in meno in 25 anni/ Il livello del mare si è alzato di 8mm : Antartide, 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio in meno in 25 anni: il livello del mare si è alzato di 8mm. Se si dovesse sciogliere tutto, il livello si alzerebbe di 58 metri(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:01:00 GMT)