Ancona | polizia salva due donne bloccate in auto sommersa dall’acqua

Maltempo Ancona : 2 donne intrappolate in auto sommersa dall’acqua - salvate in extremis dalla Polizia [VIDEO] : La Polizia di Stato ha pubblicato il video di un eccezionale salvataggio effettuato ad Ancona da agenti del Reparto Volanti: due donne, rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso dall’acqua a causa del Maltempo, sono state tirate fuori dall’abitacolo in extremis. Le immagini mostrano gli agenti che si immergono e rompono i vetri mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che ...