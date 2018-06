Ancona | auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio | i poliziotti si tuffano e salvano

Ancona - poliziotti salvano 2 donne in auto sommersa da acqua /Video : Due agenti del Reparto Volanti di Ancona salvano due donne rimaste intrappolate in un'auto sommersa dall'acqua , all'altezza del sottopasso di via Caduti del Lavoro, nella periferia del capoluogo ...

Ancona - due donne intrappolate in auto in un sottopasso allagato/ Video shock : l’incredibile salvataggio : Ancona, due anziane donne intrappolate in auto in un sottopasso allagato: il salvataggio incredibile da parte dei poliziotti raccontato in un Video shock.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Maltempo Ancona : 2 donne intrappolate in auto sommersa dall’acqua - salvate in extremis dalla Polizia [VIDEO] : La Polizia di Stato ha pubblicato il video di un eccezionale salvataggio effettuato ad Ancona da agenti del Reparto Volanti: due donne, rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso dall’acqua a causa del Maltempo, sono state tirate fuori dall’abitacolo in extremis. Le immagini mostrano gli agenti che si immergono e rompono i vetri mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che ...

Nubifragio su Ancona : traffico in tilt e disagi - due donne intrappolate in auto sott’acqua : Un Nubifragio su Ancona ha provocato allagamenti e pesanti disagi al traffico. Gli agenti delle Volanti hanno salvato due donne, uno di oltre ottanta anni, rimaste intrappolate nella loro auto in un sottopasso alla periferia della città. La vettura era già coperta dall’acqua quando sono intervenuti i poliziotti.Continua a leggere

Ancona - bombe d’acqua e allagamenti/ Auto bloccate - strade impraticabili : gravi disagi nelle Marche : Ancona, bombe d’acqua e allagamenti: Auto bloccate, strade impraticabili: gravi disagi nelle Marche. Il maltempo sta mettendo in ginocchio le regioni del centro Italia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:34:00 GMT)

Nubifragio si abbatte su Ancona : automobilisti bloccati nelle strade invase dall'acqua : Un forte temporale si è abbattuto su Ancona giovedì mattina. Temporale Ancona 14 giugno strade allagate e automobilisti bloccati nei loro veicoli in alcuni punti della...

Meteo - bomba d'acqua su Ancona : due persone in un'auto sommersa : Ancona - Grandine e temporali imperversano un po' su tutta la regione Marche. Temperature in picchiata. Su Ancona si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Strade allagate e traffico in tilt. ...

Ancona - Apecar finisce contro un’auto : morto il conducente del motocarro : Il drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona. La vittima è il conducente dell'Apecar, un romeno di cinquantatré anni residente a Monsano. Ferita, ma non in gravi condizioni, la persona alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente.Continua a leggere

Ancona : autista si ferma a soccorrere un collega ma viene travolto e ucciso da un’auto : L'autista che ha perso la vita è un umo greco di 40 anni. A investirlo un ragazzo italiano di 34.Continua a leggere