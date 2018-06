Analisi Tecnica | EUR USD del 14 06 2018 | ore 19 00

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 14/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Francoforte , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 13.052. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 14/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.263,18 per una discesa dello 0,33%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 13/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Francoforte , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 12.875. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 13/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , portandosi a 1,1772. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 13/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 22.280, con un aumento dello 0,71%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 13/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Atene con i prezzi allineati a 759,8 per una discesa dello 0,34%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Analisi Tecnica : indice Micex del 13/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.280,67. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 13/06/2018 : Chiusura del 13 giugno Composto ribasso per lo SSE di Shanghai in flessione dello 0,97% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai mostra un ampliamento della ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 13/06/2018 : Chiusura del 13 giugno Ribasso composto e controllato per l' Hang Seng Index , che archivia la sessione in flessione dell'1,22% sui valori precedenti. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 13/06/2018 : Chiusura del 13 giugno Seduta moderatamente positiva per l' indice nipponico , che ha chiuso in rialzo a 22.966,4. Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di ...