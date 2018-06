“Amore | scatta” Selfie della morte E per loro la vacanza finisce in tragedia

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 giugno 2018) E lain Portogalloin. Ancora una volta per lo stesso motivo. Maledetti cellulari, viene da dire. Michael Kearns, australiano di 33 anni, e la compagna, Louise Benson, un’inglese di 37 anni, sono morti in quella che doveva essere una parentesi felice, di svago e di scoperta di un posto nuovo. Una, appunto. Ma il destino ha voluto che entrambi precipitassero dalla scogliera a Praia dos Pescadores proprio mentre cercavano ilperfetto. Non devono aver resistito al fascino del panorama e alla voglia di portarsi a casa una foto ricordo di quella vista spettacolare quando sono arrivati sulla spiaggia dei pescatori, che si trova a una trentina di chilometri da Lisbona. Lì hanno trovato un panorama mozzafiato davanti a. E volevano immortalare quel momento, ma hanno finito per essere le ennesime vittime di questa mania degli autoscatti. ...