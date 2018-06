Amministrative | Fanpage filma scambio di cellulari davanti ai seggi di Torre del Greco

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) Capannelliaididel, condi telefonie soldi nel giorno delle. Lo hanno documentato con telecamere nascoste i cronisti diil 10 giugno, quando anche nel comune del napoletano si votava per scegliere la nuova amministrazione comunale. Le persone, che nel video vengono mostrate con il volto coperto, fermano alcuni elettori che si stanno recando ai, distribuendo materiale elettorale (cosa non consentita il giorno delle elezioni) e chiedendo di fotografare la scheda, talvolta – è la ricostruzione di– dando loro un cellulare per effettuare lo scatto-prova. Accadeall’istituto superiore di corso Garibaldi, a due passi dal porto e le indicazioni di voto sono per il candidato Simone Gramegna, nella lista di Giovanni Palomba (l’ex Dc eletto poi sindaco). Una persona viene mostrata, ...