Altri potenziali problemi Iliad Italia con navigazione e chiamate all’estero | come va la

optimaitalia

: Altri potenziali problemi #IliadItalia con l'utilizzo dei GB all'estero: come va la SIM? - OptiMagazine : Altri potenziali problemi #IliadItalia con l'utilizzo dei GB all'estero: come va la SIM? - etnsocial : | #EtnWorldTour18 - #Cina | Il team di #ETN incontra altri nuovi potenziali partner... Segui il Live Blog ?… - albertoacciarit : NOI CITTADINI M5S NON VOGLIAMO NOMINE DI GRILLO O CASALEGGIO O ALTRI CALATI DALL'ALTRO CHE DIVENTANO POTENZIALI ME… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ci sono ulteriori questioni da prendere in esame oggi 14 giugno, in riferimento a. In particolare, in questo frangente torna attuale la questione dell'utilizzo della SIM all'estero dopo le notizie che abbiamo condiviso con voi a proposito dei GB disponibili una volta abbandonato il territoriono rispetto al piano base. Quello che per intenderci prevede minuti illimitati e 30 GB per lain Rete. Proviamo dunque a capire in quale direzione stiano andando le ultime segnalazioni in merito.Secondo quanto riportato dai colleghi di mondomobileweb, più in particolare, pare chipiù recenti si stiano concentrando proprio sullae le(effettuate o ricevute) dall'estero. I Paesi dove si stanno concentrando maggiormente le lamentele sono Malta e Spagna, anche se non bisogna sottovalutare disservizi simili ...