' Almeno non siamo coinvolti' Tifosi divisi su radio e social

Vulcano Kilauea - Almeno 125 terremoti scuotono la vetta mentre non si placano le eruzioni : aumentano danni e paure [GALLERY] : 1/14 Credit: USGS ...

"Er Canaro è un pupazzo - non è stato lui a uccidere mio figlio. Erano Almeno in quattro" : "Il Canaro è un pupazzo. Non è stato lui a uccidere mio figlio. Erano minimo in quattro. Lui non l'ha sfiorato nemmeno con un dito", queste le parole di Vincenzina Carnicella, la mamma di Giancarlo Ricci, il 27enne ex pugile dilettante ucciso nel quartiere romano della Magliana il 18 febbraio 1988.Questo è quanto emerso durante la puntata di Chi l'ha visto?di mercoledì 16 maggio: "Si è addossato la colpa ...

Vulcano Kilauea - Almeno 27 case distrutte dalla lava : nonostante le assicurazioni - molte famiglie potrebbero ritrovarsi con niente : Sulla Grande Isola delle Hawaii, le eruzioni del Vulcano Kilauea hanno distrutto 37 strutture, di cui 27 sono abitazioni. Si è anche aperta una nuova frattura, che porta il numero totale a 21 da quando le eruzioni hanno avuto inizio il 3 maggio. La maggior parte delle abitazioni distrutte dalla lava si trova nella suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna. Alle paure per una serie di eruzioni esplosive ed un mega tsunami, dunque, si ...

Pensioni - nel 2050 serviranno Almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Pensioni - nel 2050 serviranno Almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...