Allegri punta Icardi ma Zanetti risponde | Mauro è il nostro capitano e resta

ilgiornale

: #Allegri rifiuta il Real e va in giro a vantarsene. Allenatore più ruffiano della storia. Sa di non essere all'alte… - FraCer10 : #Allegri rifiuta il Real e va in giro a vantarsene. Allenatore più ruffiano della storia. Sa di non essere all'alte… - andreavise60 : @TeresaBellanova Domanda di #Maturita2018 Chi è il Presidente del Consiglio Italiano? Salvini 70% Allegri 20% (ce… - GIUSPEDU : RT @francescobonfa: - Conte si libera dal Chelsea e va al Real - Il Real punta tutto su Allegri - Il nome più caldo è Pochettino - Attenzio… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Massimilianoha parlato a 360 gradi della Juventus, di mercato e del suo grande rifiuto al Real Madrid per il post Zinedine Zidane. Il tecnico livornese ha anche trattato un argomento delicato, ovvero lo scambio tra Gonzalo Higuian edell'Inter: "Higuain-? Sono due grandi centravanti e io dico sempre che quando c'è il Mondiale il mercato parte dopo il Mondiale, difficile prima. Il Mondiale tira fuori sempre giocatori che all'inizio hai valutato in maniera diversa. Non dobbiamo fare grandissime cose.è in vacanza, Higuain al Mondiale". L'Inter sta lavorando duramente per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione e dopo gli arrivi di Kwadwo Asamoah, Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, Piero Ausilio sta trattando con la Roma per portare alla corte del tecnico di Certaldo il belga Radja Nainggolan. L'affare è in via ...