Alla Cinquina dello Strega il nuovo potere gialloverde non si fa vedere

huffingtonpost

: RT @NeriPozza: 'La corsara' di Sandra Petrignani nella cinquina del Premio Strega 2018. Congratulazioni alla nostra autrice! - signoraDalloway : RT @NeriPozza: 'La corsara' di Sandra Petrignani nella cinquina del Premio Strega 2018. Congratulazioni alla nostra autrice! -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Una voce maschile, amplificata dal microfono, domina l'aria di quella (apparente) tranquillità alto-borghese pariola di un mercoledì non qualunque. Siamo a Roma, in via Fratelli Ruspoli, a pochi passi dmovida notturna di piazza Ungheria, ma da quelle parti al baccano non si è abituati e quella parola è più che mai sconosciuta. Eppure, ogni anno, questa "stravaganza" è attesa quasi più della riapertura pasquale dell'Ultima Spiaggia a Capalbio, più lontana e – sicuramente - più faticosa da raggiungere dai romani, sempre più svogliati e sempre più pigri, che nel nostro caso (in pochi) possono – come fanno – sbirciare l'evento dalle finestre e dai terrazzi vicini ma senza farsi notare.fine della via a senso unico, sulla sinistra, c'è un palazzone beige con un disperato bisogno di ...