Alimenti | dalla ricerca italiana nasce “Well-Bred” | il pane viola che fa bene alla salute

Senza lavoro - non paga gli Alimenti per le figlie portate via dalla madre : assolto in Tribunale : CRONACA - Versare l'assegno di mantenimento a favore della ex moglie e delle figlie è un dovere e il mancato versamento, in preSenza delle disposizioni del Tribunale, è reato. E' stato comunque ...

La Cannabis che non ti aspetti : dalla birra alla cioccolata - ecco gli Alimenti che la contengono : birra, lecca lecca, cioccolata, pasticcini, olio. Con un ingrediente in comune: la Cannabis. E’ un “mercato iperattivo quello della canapa che offre una varietà di prodotti, dalle magliette agli alimenti di ogni genere. E ancora semi da collezione, infiorescenze da esposizione e tanto altro. Si è acceso un forte interesse oggi su questo fronte, si vende qualunque cosa”, osserva Enrico Davoli, tossicologo ambientale, che ...

Simone Coccia accusato dalla ex : 'Non paghi gli Alimenti da mesi per nostro figlio' : Simone Coccia si sta mostrando come persona molto divertente nella casa del Grande Fratello . Spiritoso, latin lover, ma innamoratissimo di Stefania Pezzopane . In questi giorni però l' ex compagna ...