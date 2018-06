Alessia Marcuzzi si sfoga dopo L’isola e lancia una frecciata

“Guerra tra prime donne!”. Belen - lite con le signore di Mediaset. La showgirl argentina ai ferri cortissimi con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : Dopo le voci di rottura con Andrea Iannone e quelle che la volevano sempre più vicina a Fabrizio Corona (entrambe smentite) ecco che Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. La showgirl argentina infatti ha tuonato contro alcuni giornalisti che, a suo dire, l’avrebbe attaccata in quello che è il suo percorso professionale. Voci, cattiverie e malignità che Belen ha rispedito al mittente. Nel dettaglio si parlava di presunte liti avvenute ...

Alessia Marcuzzi dopo il canna-gate : gli attacchi delle colleghe? “Sapevo chi ne avrebbe approfittato” : Alessia Marcuzzi torna a parlare del canna-gate: la frecciatina alle colleghe che in TV l’hanno criticata L’Isola dei Famosi è finita da mesi per Alessia Marcuzzi ma lo scandalo canna – gate che ha coinvolto questa edizione continua ad essere ancora uno degli argomenti più gettonati. In un’intervista rilasciata dalla Marcuzzi al settimanale Oggi, infatti, della vicenda […] L'articolo Alessia Marcuzzi dopo il ...

BELEN RODRIGUEZ/ “Nessuna rivalità con Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Voci create per…” : BELEN RODRIGUEZ smentisce la rivalità con Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi mentre Fabrizio Corona e Stefano De Martino si scambiano abbracci e sorrisi al Pitti di Firenze.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:28:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - per i figli dice “basta tv” e rifiuta lo show sui Mondiali : Alessia Marcuzzi, per i figli dice “basta tv” Intervistata da “Oggi”, Alessia Marcuzzi parla dei figli e lo fa per motivare il sonoro “no” riservato ad un programma televisivo importante. Al settimanale di gossip, infatti, la conduttrice di Mediaset fa così sapere: “Basta tv. Ora ho tempo solo per la mia famiglia“. E a proposito […] L'articolo Alessia Marcuzzi, per i figli dice “basta ...

Alessia Marcuzzi svela perchè non condurrà i Mondiali 2018 : Mondiali 2018: ecco perchè Alessia Marcuzzi ha detto NO Domani inizierà finalmente la Coppa del Mondo 2018. E la partita inaugurale andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 17 circa. Tuttavia solo venerdì sera inizierà sempre su Canale 5 il nuovo show dedicato ai Mondiali 2018. Un programma che mixerà sapientemente sport e intrattenimento. Alla conduzione ci saranno Nicola Savino, Ilary Blasi, Belen Rodriguez e la Gialappa’s Band. ...

Alessia Marcuzzi - un siluro a Ilary Blasi : 'A Mediaset io...' : Alessia Marcuzzi spiega il motivo suo 'no' alla proposta di condurre lo show di Canale 5 sui Mondiali di calcio: 'Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la ...

Alessia Marcuzzi/ Il “No” allo show sui Mondiali : il bilancio dell’Isola e l’arrabbiatura del figlio Tommaso : Alessia Marcuzzi, il “No” allo show sui Mondiali di calcio su Canale 5, ecco perché: tra le pagine del settimanale "Oggi", anche il bilancio dell’Isola e l’arrabbiatura del figlio Tommaso.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Alessia Marcuzzi 'lascia' la tv : "Ho tempo solo per la famiglia" : 'Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da ...

Alessia Marcuzzi ha detto no allo show sui Mondiali. E non si pente dell’Isola dei Famosi : Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha parlato della sua carriera. E, soprattutto, delle ragioni dietro ad un “no” che nessuno si aspettava. È un’intervista a cuore aperto, quella che la bionda conduttrice tv ha rilasciato al numero di Oggi in edicola dal 14 giugno. Reduce da un’impegnatissima stagione, che l’ha vista al timone de L’Isola dei Famosi, ...

Annunciati i nuovi conduttori del Summer Festival - salta Alessia Marcuzzi : le novità : I nuovi conduttori del Summer Festival sono stati Annunciati. Dopo anni di presenza sul palco di Piazza del Popolo, non sarà più Alessia Marcuzzi alla guida delle kermesse che quest'anno torna nelle mani di Fascino di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni portate da davidemaggio.it, la manifestazione sarebbe pronta a un passaggio di mano con Ilary Blasi alla guida del Summer Festival, da registrarsi in quel di Roma durante il penultimo ...

Ilary Blasi - l'asso pigliatutto : condurrà Summer Festival 2018 al posto di Alessia Marcuzzi : A Lady Totti la conduzione del grande evento musicale a Piazza del Popolo. E dal 15 giugno al timone di 'Balalaika - Dalla Russia col pallone'

Colpo basso per Alessia Marcuzzi - la Blasi le sfila il programma : Ilary "prezzemolino" Blasi. Sarà un'estate piena di impegni televisivi per lei, reduce dai due grandi successi di questa stagione come il Grande Fratello Vip e Le Iene. Oltre a "...

Il figlio di Alessia Marcuzzi ricoverato in ospedale : Lo scorso weekend, dopo otto anni di fidanzamento e un figlio, sono convolati a nozze Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Un matrimonio celebrato a Montalcino, in provincia di Siena, insieme a 200 invitati. Al lieto evento ha partecipato anche l’ex dello sposo, Alessia Marcuzzi, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi, e dalla figlia Mia. Grande assente, Tommaso Inzaghi. Il figlio adolescente di Alessia e Simone non ha potuto essere ...

Alessia Marcuzzi in ospedale per il figlio Tommaso : le foto dello spavento : ROMA ? Grande paura per Alessia Marcuzzi. Proprio mentre il suo ex Filippi Inzaghi si stava sposando con la compagnia Gaia Lucariello proprio il figlio che hanno avuto insieme, Tommaso, si...