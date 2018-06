Alessandro Appiano | la lettera del marito | «Era una donna buona»

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) «Computer delle mie ridicole brame, dammi una mano… Prova tu a dire cosa accade quando si perde la compagna con cui si sono condivisi 25 anni “vivendo come due ragazzi”, quando si è costruito un sodalizio di anime disperatamente allegro, in fuga dalle convenzioni, con il culto del “miracolo dell’amicizia”, fatto di progetti, avventure, liti, giochi, canzoncine inventate mentre andavamo al mare, lessico famigliare senza famiglia. Dimmi tu cosa succede quando tutto è raso al suolo in sette settimane per opera di una malattia mentale feroce, rapace, subitanea e violenta, un male che come un lampionaio spegne una per una le luci della persona che ogni giorno ti ha illuminato la vita». Nanni Delbecchi ha raccontato in unaaperta su Il Fatto Quotidiano la malattia e la scomparsa della moglie, Alessandra, scrittrice 59enne, vincitrice del premio Bancarella oltre che ...