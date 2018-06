Alcuni utenti Iliad hanno problemi con chiamate e navigazione all’estero

Perché Facebook sta chiedendo ad Alcuni utenti di controllare i post : Qualcuno potrebbe aver ricevuto questa notifica da Facebook nelle ultime ore: “Di recente abbiamo rilevato un errore tecnico che si è verificato tra il 18 e il 27 maggio e ti ha suggerito automaticamente di mostrare i tuoi post a tutti durante la loro creazione”. Di cosa si tratta? Durante una manciata di giorni a maggio – le notizie d’Oltreoceano riportano dal 18 al 22, ma la notifica sopra riportata, ricevuta in Italia, dice ...

Facebook ha ceduto i dati di Alcuni utenti anche a Huawei e altri 3 big cinesi : ...New York Time s sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo, ...

Danilo minaccia Aida : 'l'affogo' e Alcuni utenti chiedono la chiusura del Gf Video : Ieri sera è accaduto un altro nuovo e sconcertante episodio di bullismo [ Video ]contro # Aida Nizar. alcuni ragazzi della casa di Cinecitta' hanno continuato a minaccia re ed insultare l'esuberante concorrente spagnola. A quanto pare, sembrava che tutto si fosse placato dopo il richiamo da parte del #Grande Fratello, ma non c'è stato nulla da fare. Infatti, Luigi e Danilo si sono resi di nuovo protagonisti di atteggiamenti piuttosto squallidi e ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con Alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...