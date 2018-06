Al Bano Mamma Jolanda | Romina e Loredana le tre donne della vita del cantante di Cellino

Madre Mia - Al Bano Carrisi racconta mamma Jolanda/ Diretta : la partenza per Milano e l'addio ai genitori : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Jolanda Ottino/ Chi è la mamma di Al Bano? Ripudiata dai genitori e costretta a fuggire (Madre Mia) : Chi è Jolanda Ottino? La mamma di Al Bano Carrisi inizia così il suo racconto: "C'era una volta, tanti anni fa, a Cellino San Marco". Cosa dirà del figlio cantante di successo? (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:19:00 GMT)

MADRE MIA - AL Bano CARRISI RACCONTA MAMMA JOLANDA/ Diretta : un amore tormentato alla Romeo e Giulietta : MADRE Mia, il documentario dedicato a JOLANDA, MAMMA di Al BANO CARRISI, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, MAMMA e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:30:00 GMT)

JOLANDA OTTINO/ Chi è la mamma di Al Bano? "Ecco come è nato l'amore tra mia madre e mio padre" (Madre Mia) : Chi è JOLANDA OTTINO? La mamma di Al Bano Carrisi inizia così il suo racconto: "C'era una volta, tanti anni fa, a Cellino San Marco". Cosa dirà del figlio cantante di successo? (madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Madre Mia - Al Bano racconta mamma Jolanda/ Anticipazioni 10 giugno : il rapporto con Romina e Loredana Lecciso : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Madre Mia - Al Bano racconta mamma Jolanda/ Anticipazioni 10 giugno 2018 : una donna straordinaria! : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Jolanda Ottino / Chi è la mamma di Al Bano : "C'era una volta a Cellino San Marco" (Madre Mia) : Chi è Jolanda Ottino? La mamma di Al Bano Carrisi inizia così il suo racconto: "C'era una volta, tanti anni fa, a Cellino San Marco". Cosa dirà del figlio cantante di successo? (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Madre Mia - Al Bano racconta la storia di mamma Jolanda su Rete 4 : Arriva su Rete 4 “Madre Mia”, la favola che racconta la vita di Al Bano e dedicata alla mamma Iolanda: ecco alcune anticipazioni Al Bano torna in tv, ma questa volta per raccontare la storia della Madre Iolanda nel docu-film “Madre Mia“. Due puntate speciali in prima serata su Rete4 per raccontare l’origine del suo mondo. Al Bano in “Madre Mia” c’è l’origine del mio mondo Domenica 10 e 17 ...

La mamma di Al Bano dura con Loredana Lecciso. E spunta un anello per Romina : Al Bano e Romina Power è di nuovo amore? Può essere e rumors, perfino su un possibile matrimonio, si rincorrono. Di certo i due hanno la benedizione della signora Jolanda, mamma del cantante pugliese. Nel documentario Mia Madre, Donna Jolanda, 95 anni, è molto dura nei confronti di Loredana Lecciso e non lascia dubbi a chi vanno le sue preferenze. Al Bano spiega che “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece signora ...

Al Bano - mamma Jolanda su Romina Power e Loredana Lecciso : ‘Ci sono donne e…’ : Che tra Loredana Lecciso e Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, i rapporti non fossero idilliaci è cosa nota da tempo, ma quel che la donna ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 4 giugno rilasciata in occasione della messa in onda su Rete4 di Madre mia non lascia più alcun dubbio. Come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece ...

AL Bano CARRISI/ L'amore per mamma Iolanda : "Non voleva che sposassi Romina Power - poi l'ha adottata" : Al BANO CARRISI e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:24:00 GMT)

Al Bano e Romina di nuovo insieme. La mamma di lui approva : Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina e l’idea che possano sposarsi di nuovo fa sognare i fan, ma ancora non c’è la conferma ufficiale dei diretti interessati. Anche se c’è l’approvazione di una persona importantissima per il cantante, mamma Jolanda. La signora Jolanda, sostiene Al Bano, “è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d’Italia. Alla sua età è ancora ...

Al Bano - il retroscena sulla mamma : "Non era d'accordo che sposassi Romina" : "Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia", così Al Bano Carrisi al settimanale Chi racconta la mamma, la signora...

Al Bano : "Romina Power? Mia mamma Jolanda felice che abbiamo riallacciato i rapporti" : Al Bano, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha speso parole dolci per la mamma Jolanda, protagonista di un film-documentario intitolato "Madre mia", in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno: Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire. Una donna di grandi valori, che è riuscita ...