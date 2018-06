ilfattoquotidiano

: Aiuti della Bce, la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing: a gennaio stop ad acquisto titoli di St… - fattoquotidiano : Aiuti della Bce, la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing: a gennaio stop ad acquisto titoli di St… - PediciniM5S : Incontro con Enzo Marongiu, coordinatore settore infrazioni e aiuti di stato della Rappresentanza Permanente. Abbia… - gmslongo : RT @fattoquotidiano: Aiuti della Bce, la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing: a gennaio stop ad acquisto titoli di Stato… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso ilda 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero dain poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo ladegli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario”, si legge in una nota dove si spiega anche che il direttivoBce “si aspetta che i tassi di interesseBce restino ai livelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso per il tempo necessario a garantire che l’evoluzione dell’inflazione rimanga allineata alle attuali aspettative”. L'articoloBce, lamap diper ladel: a ...