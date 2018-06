Aida Garifullina | chi è? Video | la bellissima soprano aprirà i mondiali 2018 in Russia

Aida Garifullina - la sexy soprano che illumina il Mondiale : Quando passava davanti alle vetrate della Staatsoper, il meraviglioso teatro di Vienna, la giovane Aida Garifullina si fermava spesso a sbirciare le locandine dell’Opera. All’epoca era «soltanto» una studentessa della University of Music and Performing Arts, che sognava di fare la maschera per accompagnare il pubblico in sala e poter così ascoltare i cantanti. Oggi, che di anni ne ha quasi 31, la prospettiva si è completamente ribaltata: è lei ...