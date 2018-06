Acquario marino | come iniziare

Rocce vive in Acquario marino : Tutte le informazioni sulla scelta, l’introduzione e la gestione delle Rocce vive in acquario marino. Come ricolonizzare le Rocce morte, Rocce vive delle Fiji e consigli sulla quantità da introdurre in vasca. (altro…) The post Rocce vive in acquario marino appeared first on Idee Green.

Spugna gialla in Acquario marino : Spugne gialle in acquario marino: come identificare quelle che crescono spontaneamente, alimentazione e gestione dell'acquario marino.

Cianobatteri in Acquario marino : Come eliminare i Cianobatteri in acquario marino: pesci predatori e soluzioni definitive per eliminare i Cianobatteri. Cause, soluzioni efficaci e rimedi fai da te.

Come fare l'acqua salata per Acquario marino : Come fare l'acqua salata per acquario marino: istruzioni per l'autoproduzione di acqua salata per l'acquario marino. Quanti grammi di sale usare per ogni litro e accorgimenti utili.

Test magnesio Acquario marino : Test magnesio acquario marino: istruzioni all'uso dei principali Test per misurare i valori di magnesio nell'acqua salata. Come bilanciare correttamente il magnesio con il calcio.

Test calcio Acquario marino : Test calcio acquario marino: valori ideali di calcio nell'acquario marino e con quale Test rilevarli per ottenere misurazioni precise e affidabili. Istruzioni su come misurare i livelli di calcio nell'acquario di barriera.

Spugna in Acquario marino : Spugna in acquario marino: esigenze delle spugne blu, spugne bianche, spugne arancioni, spugne viola e altri tipi di spugne nell'acquario marino. Nome scientifico e alimentazione. Cosa fare in caso di Spugna morta o Spugna con macchie grigie e bianche.

Patina batterica nell'Acquario marino : Patina batterica nell'acquario marino: come eliminarla. Ti spiego come eliminare la Patina bianca e oleosa che in genere resta sospesa sulla superficie dell'acquario marino. Consigli immediati e come prevenirne la formazione e abbassare, al contempo, i livelli di nitrati.

Alghe diatomee in Acquario marino : Come eliminare le diatomee in acquario marino: cosa fare per pulire il vetro dell'acquario e il fondale dalle macchie marroni (Alghe diatomee). Cause e prevenzione del problema. Cosa fare in caso di patina marrone su rocce vive, pareti dell'acquario, pompa, filtro e schiumatoio.

Come eliminare le planarie in Acquario marino : Anche se la prevenzione non è una scienza esatta. Se con l'aiptasia la prevenzione è impossibile , una roccia viva potrebbe contenere tracce dell'animale che andrebbe a moltiplicarsi direttamente ...

Come eliminare le planarie in Acquario marino : Come eliminare le planarie: una guida pratica e definitiva per eliminare le planarie dall'acquario marino. Dai prodotti chimici al fai da te. Istruzioni semplici e alla portata di tutti.

Come aumentare il pH dell'Acquario marino : In genere, il mondo degli acuqariofili si divide in due. Da un lato c'è chi si chiede Come avere un pH basso , l'acquario di acqua dolce deve avere un pH con valori prossimi alla neutralità, 6.8 7, e ...

Come aumentare il pH dell'Acquario marino : Come aumentare il pH dell'acquario marino: istruzioni e consigli per modificare il pH in acqua salata per avere sempre una reazione di pH ottimale per coralli e pesci. Cosa fare se il pH è basso e Come alzare il kh nell'acquario marino. Guida per neofiti.