Acqua del rubinetto | Emilia-Romagna al secondo posto tra le più virtuose d’Italia

L’Aquarius è ancora al largo della Sicilia : “Abbiamo bisogno di cibo e Acqua per arrivare fino a Valencia” : La nave Aquarius, delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, è ancora al largo delle coste Siciliane. "L'Aquarius è temporaneamente ferma al largo della Sicilia per ricevere da una nave della Guardia costiera italiana nuovi rifornimenti essenziali per percorrere il lungo tragitto fino a Valencia", spiegano su Twitter.Continua a leggere

Bomba d'Acqua - tre automobilisti soccorsi. 50 interventi dei vigili del fuoco : Una Bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio di martedì 12 giugno nel Cortonese, nella Valdichiana aretina. Colpite in particolare le zone di Ossaia , Riccio e Terontola . Sono stati circa ...

Il palazzetto del nuoto ospita i campionati italiani di fitness in Acqua : Il primo appuntamento porterà ad Arezzo la manifestazione nazionale più importante di questa disciplina e proporrà due giornate ricche di spettacoli, di musiche e di coreografie, con le gare del ...

Notizie del giorno : Acquarius e la Francia : Notizie del giorno: scontro sull’Acquarius. Da Parigi sono infatti arrivati giudizi severi verso la decisione italiana di chiudere il porto, descritta come “irresponsabile” e “cinica” da parte del presidente Macron. Notizie del giorno: scontro sull’Acquarius News. Si apre un altro fronte nella vicenda legata alla Acquarius e questa volta è tra Italia e Francia. Da Parigi sono infatti arrivati giudizi severi verso la decisione italiana di ...

Acqua del rubinetto : il Triveneto è la regione più virtuosa d’Italia : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di Acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Triveneto l’88,7% della popolazione italiana ha bevuto Acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi, confermandosi, come nel 2016, la regione più virtuosa d’Italia. Tra ...

Surf – Claire BevilAcqua è il nuovo acquisto dell’Italia Team : Claire Bevilacqua entra nell’Italia Team di Surf, si completa così il gruppo azzurro in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 La Surfer italo australiana, con alle spalle anni di competizioni nella World Surf League, va a completare il Team azzurro in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi del 2020. L’Italia del Surf compie un altro importantissimo passo verso il percorso che la porterà nel 2019 ad affrontare le ...

Per i ragazzi dell'Acquaviva Calcio si chiude un anno indimenticabile : Sono molto contento del loro lavoro, del comportamento dei nostri ragazzi sia in campo che fuori e sarò sempre al loro fianco, come lo sono con tutte le associazioni sportive perché ritengo lo sport ...

Maltempo - bomba d’Acqua nell’Aretino : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : bomba d’acqua sul territorio di Cortona, in provincia di Arezzo: oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco che hanno anche soccorso tre automobili rimasti in panne con l’auto a causa di allagamenti in strada. Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall’acqua. L’amministrazione comunale di Cortona sta effettuando ...

Terni - 17enne perde la vista alla festa della scuola/ Ultime notizie : “Ecstasy nella bottiglietta d'Acqua” : Terni, 17enne perde la vista alla festa della scuola: “Mi hanno messo della droga nella bottiglietta d'acqua”, ha raccontato. Le Ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Video/ Luparense Acqua&Sapone (2-4) : highlights e gol della partita (Finale scudetto calcio a 5 - gara 5) : Video Luparense Acqua&Sapone (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, gara 5 della finale scudetto di Serie A1, calcio a 5. Primo titolo italiano per gli abruzzesi!.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:08:00 GMT)

La vicenda dell'Acquarius - il giurista : quando le navi entrano in acque italiane non si possono chiudere i porti : Sulla vicenda dell'Aquarius interviene il giurista. Dopo una partenza complessa c'è stata una sterzata 'durante la quale non era chiaro dove fossero state fatte le prime operazioni di salvataggio, ...

Ecco come estrarre Acqua potabile dall’aria del deserto : Riuscire a produrre acqua potabile estraendola direttamente dall’aria. È questo lo scopo di un nuovo dispositivo appena messo a punto da un team di ricercatori della University of California, Berkeley, e del King Abdulaziz City for Science and Technology in Arabia Saudita che è riuscito a raccogliere acqua potabile in una delle regioni più aride dell’Arizona. Questo nuovo strumento, spiegano i ricercatori su Science Advances, ...