Acea | Lanzalone si dimette da Presidente

Scandalo stadio della Roma - Lanzalone fuori da Acea : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente di Acea lascia. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. 'In data odierna si legge l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Inchiesta Stadio della Roma : si dimette Lanzalone - pres. Acea - : Già agli arresti domiciliari in quanto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla realizzazione della struttura a Tor Di Valle - Acea ha comunicato, con una nota, che Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso ...

Stadio Roma - il presidente Acea Lanzalone rimette il mandato : Roma, 14 giu. , askanews, In data odierna l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA. Il Consiglio di Amministrazione, nella ...

Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea - dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea, dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea dopo gli arresti : Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea dopo essere finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Lo ha comunicato la partecipata del Comune capitolino in una nota anticipando che il Consiglio di amministrazione “nella riunione del 21 giugno 2018 assumerà le opportune determinazioni al riguardo”. La possibilità di un suo passo indietro era già circolata nella serata di ...

Luca Lanzalone si dimette dall'Acea : Luca Lanzalone, l'avvocato implicato nell'inchiesta sull'associazione a delinquere coinvolta nella progettazione del nuovo stadio della A.S. Roma calcio, si è dimesso dal suo incarico come presidente di Acea.A chiedere la rinuncia dell'avvocato era stato Luigi Di Maio che, dopo l'arresto ai domiciliari di Lanzalone, aveva detto ai microfoni di Radio Rtl 102.5: "Luca Lanzalone è ancora presidente di Acea e deve dimettersi. Mi aspetto nelle ...

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Stadio Roma - in arrivo un curatore. Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea : «L'avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA». Così in una nota Acea comunica le dimissioni del presidente implicato...

Stadio Roma - in arrivo un curatore. Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea : 'L'avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA'. Così in una nota Acea comunica le dimissioni del presidente implicato nell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Di Maio : 'Lanzalone si dimetta da presidenza Acea' | : Il vicepremier sull' inchiesta : "Chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica". M5s capitolino: fiducia in magistratura. Raggi: "Comune, Romani e società parte lesa". Cantone: su ...

Lanzalone si dimette da presidente Acea : ANSA, - ROMA, 14 GIU - "L'avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA". Così in una nota la municipalizzata del comune di Roma comunica le ...

Acea - Lanzalone si dimette da presidente : 14.46 "L'avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA". Così in una nota Acea comunica le dimissioni del presidente implicato nell' inchiesta sullo stadio della Roma e arrestato ieri. "Il Consiglio di Amministrazione,nella riunione del 21 giugno 2018, assumerà le opportune determinazioni al riguardo", conclude la nota.

Acea - Di Maio chiede dimissioni del Presidente Lanzalone : Non si placano le polemiche sollevate dopo la bufera che si è abbattuta sul nuovo stadio della Roma . Al grido di "chi sbaglia paga", Luigi Di Maio vicepremier e Ministro del Lavoro e Sviluppo ...