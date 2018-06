Acea | Di Maio | mi aspetto dimissioni Lanzalone nelle prossime ore

Grana stadio per Di Maio : "Lanzarone deve dimettersi da Acea" : "Luca Lanzarone è ancora presidente di Acea e deve dimettersi. Mi aspetto nelle prossime ore che faccia questo gesto". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Radio Rtl 102.5, dopo l'arresto ai domiciliari del presidente di Acea Luca Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta per lo stadio della As Roma. "Chi sbaglia deve pagare. Non c'è presunzione di innocenza per reati così ...