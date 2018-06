Abbandoniamo il me ne frego Imparare l' umanità è possibile

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ci stiamo trasformando. Una lenta e inesorabile trasformazione antropologica del nostro comune sentire che sta spingendo molti cittadini ad abbandonare qualsiasi senso di empatia e di compassione per affermare una cultura del "me ne" che si fonda sull'idea di pensare solo a sé perché "gli altri" vengono dopo. Gli altri, semplicemente, non contano e spesso sono un impediamento, un impaccio.E questo nuovo sentire sembra avere anche bisogno di essere affermato, rivendicato con orgoglio ed esaltato. Il web sta diventando l'oscuro contenitore dei pensieri poco mediati, spesso violenti e meschini di chi ha bisogno di rilanciare questa nuova fase nella cultura diffusa: per chiunque la pensa diversamente "è finita la pacchia".Riecheggia questo urlo collettivo: siamo tanti, non ci importa di voi e pretendiamo di essere primi perché noi siamo il popolo nella sua ...