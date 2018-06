A Rimini la VI edizione del Web Marketing Festival - evento sull’innovazione digitale : Il 20-21-22 giugno il mondo dell’innovazione digitale italiana si ritrova a Rimini per la sesta edizione del Web Marketing Festival. Più di 50 eventi, un’area espositiva più grande che mai e 20 iniziative per raccontare il presente e il futuro del web. Dalla formazione professionale sul mondo del web Marketing ai dibattiti dedicati ai trend dall’universo tech, dalla robotica alle intelligenze artificiali, dagli ...

Rimini : chiusa l'ennesima edizione di successo della Fiera del Wellness : ... nella Wellness Valley, dopo una quattro giorni inaugurata da grandi sportivi: la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia la biatleta vincitrice della Coppa del Mondo individuale Dorothea Wierer, il ...

Rimini. A Macfrut - la prima edizione di International AsparagusDays; a Cesena Fiera - un pezzo di Macfrut. : Nel mondo si coltivano 210mila ettari di asparago , di cui oltre 7.500 ettari in I talia in produzione . A livello mondiale i maggiori produttori sono Perù e Cina. La domanda mondiale è in crescita ...

Music Inside Rimini - su il sipario : al via la terza edizione : Il 2017 ha segnato un anno importante di sviluppo per tutto il comparto, dal divertimento notturno all'industria degli impianti per spettacoli dal vivo. L'ECONOMIA DELLA NOTTE - Nel dettaglio, il ...

Music Inside Rimini - su il sipario : al via la terza edizione : Il 2017 ha segnato un anno importante di sviluppo per tutto il comparto, dal divertimento notturno all'industria degli impianti per spettacoli dal vivo. L'ECONOMIA DELLA NOTTE - Nel dettaglio, il ...

Music Inside Rimini - countdown per l'inizio della terza edizione : Teleborsa, - Il conto alla rovescia è iniziato, mancano solo tre giorni all'inizio della terza edizione di Music Inside Rimini , organizzata nel quartiere espositivo romagnolo da Italian Exhibition ...