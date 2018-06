huffingtonpost

: A Milano si guadagna il doppio che a Vibo Valentia. L'Istat fotografa il divario Nord-Sud - HuffPostItalia : A Milano si guadagna il doppio che a Vibo Valentia. L'Istat fotografa il divario Nord-Sud - marcomorello4 : Ecco quanto guadagna Emergency. Una Onlus da piazzare in Borsa… - massimotrevisso : Ecco quanto guadagna Emergency. Una Onlus da piazzare in Borsa… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Iltrae Sud si allarga sempre più. A dirlo è l', per il quale "al, nel 2016 il reddito medio di un lavoratore dipendente è stato di circa 24.400 euro contro i 16.100 euro di un lavoratore del Mezzogiorno".Una differenza di oltre 8mila euro annui, che secondo i dati a disposizione dell'Istituto Nazionale di Statistica sarebbe cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni, visto che "iliniziale nel 2009 misurava 6.300 euro a vantaggio delsul Mezzogiorno".Spaccaturata in pieno dal fatto che le prime 22 province in termini di reddito siano tutte al(ad eccezione di Roma, terza in Italia con 23.300 euro circa), e dal confronto tra, rispettivamente in cima e in fondo alla classifica: con i salari del capoluogo lombardo (29.600 euro) che risultano essere circa due volte e mezzo quello della ...